China schließt Bau von weltweit größtem PV-Kraftwerk ab

Peking 01.10.2020 - In China wurde das bislang weltweit größte PV-Kraftwerk fertiggestellt. Die Kosten der Anlage gehen in die Milliarden.In China wurde der Bau des bislang weltweit größten PV-Kraftwerkes abgeschlossen. Dies gab der staatliche Versorger Huanghe Hydropower Development bekannt. Die Anlage ist in der Provinz Qinghai im Nordwesten Chinas entstanden.Der Wechselrichterhersteller Sungrow teilte mit, dass die Anlage, deren Gesamtkapazität bei 2,2 GW liegt, in fünf Phasen errichtet wurde. Die Investitionskosten beliefen sich auf 15,04 Mrd. Yuan bzw. 2,2 Mrd. USD. Die Anlage verfügt zudem über 202,8 MWh an Speicherkapazitäten.Es wurde nicht mitgeteilt, welcher Anbieter die PV-Module geliefert hat.Der Bau der Anlage begann vor knapp einem Jahr. Sungrow hat die Speichersysteme zwischen Mai und September installiert. Die Anlage wird an ein Hochspannungsnetz angeschlossen, das die State Grid Corp. gegenwärtig errichtet. Damit soll in der Region erzeugter Strom in Regionen mit einem höheren Energiebedarf geliefert werden. Insgesamt soll ein Stromnetz mit einer Länge von 1.587 km erreichtet werden, das sich von Qinghai über Gansu, Shaanxi und Henan erstreckt.