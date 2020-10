Seite 2 ► Seite 1 von 3

Simmern/Hunsrück (ots) - Leben und Arbeiten auf dem Land liegt im Trend, immermehr Menschen wollen raus aus der Stadt - und das nicht erst seit derCorona-Pandemie. Genau diejenigen spricht der Rhein-Hunsrück-Kreis gezielt mitseiner Imagekampagne GELOBTES LAND an. Die rheinland-pfälzische Region zwischenKoblenz, Mainz und Trier wirbt aufmerksamkeitsstark und selbstbewusst umFachkräfte und junge Familien, will diese für den Zuzug hierhin begeistern. ZweiJahre sind seit dem Start am 1. September 2018 vergangen. Zeit für eine ersteZwischenbilanz der Initiative zur Fachkräftesicherung im Rhein-Hunsrück-Kreis.Niemand kennt die Kampagne so gut wie sie: Hannah Wagner, Projektleiterin beimRegionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V. Die 30-Jährige ist nicht nur derKopf hinter der Kampagne, sondern zugleich auch deren "Gesicht". Sie ist dasSprachrohr fürs GELOBTE LAND, wirbt unermüdlich für die Region, ihre Heimat.Über alle Kanäle: Print, Online, Social Media und live auf Veranstaltungen. DieFakten hat sie direkt parat: bisher 25 Monate Laufzeit, über 65 Unterstützer(Kreis, Kommunen, Unternehmen), Termine und Veranstaltungen im dreistelligenBereich, über 110.000 Aufrufe der Website http://www.gelobtesland.de , rund 280direkte Anfragen an die Servicestelle, 80 Bewerbungen, die von hier an dieUnternehmen weitergeleitet wurden sowie 20 direkt über die Kampagne vermittelteJobs. "Überregionale Reichweite bot zuletzt unsere Medienpartnerschaft mit RadioRPR1. anlässlich der Heimat Europa Filmfestspiele vom 9. August bis 6. Septemberin Simmern/Hunsrück", freut sich Hannah Wagner. "Dieser Kulturevent hat nationalauf den Bekanntheitsgrad und das Image des Rhein-Hunsrück-Kreises eingezahlt -und das nicht nur unter Filmliebhabern."Dabei lässt sich der Erfolg einer solchen Standortmarketingkampagne nicht nurunmittelbar an Statistiken messen, die vielfältigen Kommunikationsmaßnahmenzeigen auch indirekt Wirkung. So werden beispielsweise die Bewerbungen nichterfasst, die zwar auf die Kampagne zurückgehen, aber nicht über die zentraleServicestelle beim Regionalrat laufen.Erfolge erkennbarDie bisherige Resonanz spricht eindeutig für den Erfolg der Kampagne:Potenzielle Zuzügler und regionale Unternehmen beurteilen das Angebot desRegionalrates Wirtschaft Rhein-Hunsrück durchweg positiv, schließlichprofitieren beide Seiten davon: Fachkräfte samt Familien werden durch dieServicestelle aktiv unterstützt: Hannah Wagner ist persönliche Ansprechpartnerinbei der Job- und Wohnungssuche, sie leitet Initiativbewerbungen weiter und hältden Kontakt zu den regionalen Arbeitgebern. Hier laufen als Schnittstelle dieFäden zusammen, innerhalb der Region und nach außen, zwischen Arbeitssuchenden