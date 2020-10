^ DGAP-News: Fosterville South Exploration Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Stellungnahme Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South meldet längeren Abschnitt von hochgradigen Goldproben aus dem Kernbohrprogramm bei Golden Mountain

Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South meldet längeren Abschnitt von hochgradigen Goldproben aus dem Kernbohrprogramm bei Golden Mountain

01.10.2020 / 14:15

Fosterville South meldet längeren Abschnitt von hochgradigen Goldproben aus dem Kernbohrprogramm bei Golden Mountain



Vancouver, BC - 1. Oktober 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. ("Fosterville

South" oder das "Unternehmen") (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) freut sich, weitere hochgradige und umfangreiche Goldprobenergebnisse aus dem verbleibenden Bereich des Bohrlochs GMDH 36 auf seinem Golden Mountain Projekt in Victoria, Australien, bekannt zu geben. Diese Ergebnisse folgen auf die bereits veröffentlichten Ergebnisse bei GMDH 36, die am 15. September 2020 bekannt gegeben und beschrieben wurden.

Die heutigen neuen Ergebnisse umfassen mehrere Abschnitte mit hochgradigem Gold sowie die Durchschneidung einer ausgedehnteren Goldmineralisierung im Südwesten der Liegenschaft. Wichtig ist, dass im Bohrkern eine Zone mit sichtbarem Gold festgestellt wurde. Diese hochgradige Goldzone befindet sich weiter südlich als die früheren hochgradigen Bohrabschnitte und südlich der wichtigen Ost-West-Verwerfung.



Die neuen Ergebnisse von GMDH 36 beinhalten 28 Meter mit 10,2 g/t Au (9,0 m tatsächliche Mächtigkeit), davon 13 Meter mit 17,5 g/t Au (4,2 m tatsächliche Mächtigkeit) und 11 Meter mit 4,8 g/t Au (3,5 m tatsächliche Mächtigkeit).



Die Mineralisierung ist sowohl nach unten als auch entlang des Grabens offen und tiefere Bohrungen sind derzeit im Gange.



Eine vollständige Auflistung der Ergebnisse von Bohrloch GMDH 36, einschließlich der Ergebnisse, die heute veröffentlicht werden sowie der bereits früher bekannt gegebenen Untersuchungsergebnisse, finden Sie in Tabelle 1.0, GMDH36 Kernbohrungsergebnisse und Abschnitte - Golden Mountain.

Rex Motton, der Chief Operating Officer und Director von Fosterville dazu: "Die Bohrungen bei Golden Mountain stoßen weiterhin auf hohe Goldgehalte über längere Abschnitte mit einer ausgezeichneten Verteilung der Gehalte im gesamten Bohrloch. Diese Untersuchungsergebnisse zeigen weiterhin das Potenzial bzgl. Goldgehalt, Größe und Kontinuität. Die Bohrungen sind im Gange und wir bemühen uns um Bohrgenehmigungen, um das Bohrprogramm weiter auszuweiten und zu erweitern".