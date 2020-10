Free-Now-Taxi führt Stornogebühr ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Free Now, der Taxivermittler von BMW und Daimler , verlangt von Kunden und Fahrern künftig mehr Geld. Kunden müssten ab Mitte oder Ende November eine Stornogebühr von vier Euro zahlen, wenn sie eine per App bestellte Fahrt wieder absagen, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag und bestätigte einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Die Stornogebühr bekomme dann der Fahrer.

Von den Fahrer wiederum kassiere Free Now schon ab nächster Woche eine höhere Vermittlungsgebühr. Statt sieben Prozent müssten sie künftig zwölf Prozent vom Fahrpreis Free Now überlassen.

Free Now - früher unter dem Namen mytaxi bekannt - bietet Fahrdienste in über 100 Städten mit mehr als 100 000 Fahrern an. Wegen Corona sei ein Drittel des Geschäfts weggebrochen, sagte der Sprecher./rol/DP/jha