Marktausblick: Was ist vom NFP-Bericht zu erwarten?

Der US-Arbeitsmarkt steht weiterhin im Fokus, da sich die Wirtschaft von dem Corona-Einbruch erholt, und der NFP-Bericht könnte für die Märkte absolut entscheidend sein. Lesen Sie diese Analyse, um zu erfahren, warum.



US-Wahlen stehen bevor!

Es ist die Zielgerade des Präsidentschaftswahlkampfes, und Donald Trump braucht eine starke Performance, um seine zügige Aufholjagd zu untermauern. Trump gilt in den Umfragen als qualifizierter für die Führung der Wirtschaft, liegt aber insgesamt hinter Biden zurück, sodass er zeigen muss, dass er in der Lage war, schnell wieder solide wirtschaftliche Bedingungen herzustellen. Nichts ist für die Wähler wichtiger als Arbeitsplätze, und dies ist der letzte Bericht vor der Wahlnacht. Ein starker Bericht wäre daher für die Märkte aus zwei Gründen willkommen: Er würde bestätigen, dass sich die Wirtschaft wirklich verbessert, und er würde die Chancen von Trump, dem Favoriten der Investoren bei den Wahlen, erhöhen.



Beschäftigungswachstum verlangsamt sich

Nach dem Zusammenbruch im April hat sich die Beschäftigung mit einem Tempo von über einer Million pro Monat erholt. Der Marktkonsens erwartet zumindest offiziell keine Fortsetzung dieser Entwicklung (erwartete Zahl: +850 Tausend). Dies liegt zum Teil daran, dass Arbeitnehmer nicht mehr in signifikanter Zahl eingestellt werden, aber auch daran, dass das Reservoir an Arbeitskräften, die bereit sind, aus befristeten Entlassungen zurückzukehren, mehr und mehr erschöpft ist und die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt, da die Unternehmen ihre Kosten senken. Nach der positiven ADP-Zahl (150 Tausend über dem Konsens) und entgegen der allgemein positiven Datenlage in den USA könnten die tatsächlichen Erwartungen jedoch höher sein, und ein Wert unter 1 Million würde unserer Ansicht nach als eine kleine Enttäuschung gewertet werden.



Interessanter Markt: US500

Wir haben bereits erwähnt, warum die Veröffentlichung für die Aktien so wichtig ist, und der breite US500 ist der Markt, den es hier zu beobachten gilt. Nach der Korrektur im September konnte der Index einen Teil der Verluste wieder wettmachen und scheint zum Aufwärtstrend zurückzukehren. Starke NFP-Zahlen wären sehr hilfreich.

Quelle: xStation 5



