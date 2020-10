GoldMining kündigt Genehmigung zur Notierung an der NYSE American und Eröffnungshandelstag an

Vancouver, British-Columbia - 1. Oktober 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die "Stammaktien") für die Notierung und den Handel an der NYSE American Exchange zugelassen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien am 6. Oktober 2020 an der NYSE American unter dem Symbol "GLDG" in den Handel aufgenommen und von der OTCQX dekotiert werden.