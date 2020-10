RBC belässt TOTAL SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total nach dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Franzosen unterschieden sich in einigen Aspekten positiv von den Wettbewerbern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das anhaltende Wachstum im Kerngeschäft, das beschleunigte Wachstum der CO2-armen-Aktivitäten sowie die "beharrliche Verteidigung" der Dividendenzahlungen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 01:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 01:54 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Total Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de