DEUTSCHE BANK belässt SYMRISE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 115 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller dürfte im dritten Jahresviertel aus eigener Kraft um 3,5 Prozent und damit solide gewachsen sein, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere einige Anpassungen an ihrem Bewertungsmodell./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.