JPMORGAN belässt GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Neutral" belassen. Eine mangelnde Umsatzdynamik könnte nun erst einmal die Aktien von Herstellern von Lebensmittelzusatzstoffen belasten nach den in diesem Jahr bislang beeindruckenden Kurssteigerungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Symrise und Givaudan bleibt sie daher vorsichtig. Symrise stuft sie mit "Underweight" ein./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.