Am Jahresanfang standen die Aktien von Zalando bei rund 46 Euro. Inzwischen werden Kurse von klar über 80 Euro für die Aktie aufgerufen. Das Papier gehört zu den wenigen Profiteuren der Pandemie. Kunden kaufen mehr online an, hier ist Zalando in Sachen Mode eine der ersten Anlaufstellen.Langfristig strebt Zalando Margen von 10 Prozent bis 13 Prozent an. Zudem dürfte sich der Wachstumstrend klar fortsetzen.Auch die ...