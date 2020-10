PTR Robots stellt den weltweit ersten mobilen Heberoboter vor, der Patienten sowohl verlegt als auch rehabilitiert

Der PTR-Roboter wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Seeländischen Universitätskrankenhaus und dem Vonsildhave-Pflegeheim entwickelt und getestet, das von der Pflegegruppe Attendo betrieben wird. „Die Tests der PTR-Roboter haben uns wirklich beeindruckt. Wir sehen interessante Perspektiven in der Art und Weise, wie wir Bewohner und Patienten bei der Pflege und Rehabilitation unterstützen können, aber es gibt zudem interessante Perspektiven in Bezug auf die Verbesserung der Arbeitsumgebung“, sagt Søren Andersen, Geschäftsführer von Attendo. (Foto: Business Wire)

Einer von vier bettlägerigen Patienten in einem typischen Krankenhaus ist nicht selbstständig und benötigt Hilfe, sowohl bei der Verlegung als auch bei der Rehabilitation. In Pflegeheimen ist dieser Bedarf noch ausgeprägter. Laut WHO sind Hebeverletzungen für ein Drittel aller Arbeitsunfälle unter Pflegepersonal verantwortlich.

„Viele Pflegeheime, Krankenhäuser und Institutionen sind sehr an unserem Patientenverlegungs- und Rehabilitationsroboter interessiert. Wenn sich ein älterer Mensch die Hüfte bricht, kann der Roboter ihm direkt nach der Operation beim Aufstehen helfen. Der Roboter begleitet den Patienten auch bei den ersten Schritten nach der Operation“, so Lone Jager Lindquist CEO, PTR Robots.

Der Heberoboter von PTR Robots ist so konstruiert, dass er in seiner Größe so „schrumpft“, sodass er leicht durch eine gewöhnliche Türöffnung passt. Damit übertrifft der Roboter herkömmliche, stationäre Deckenheber in puncto Flexibilität.

PTR Robots ist eine Tochtergesellschaft von Blue Ocean Robotics, die über Tochtergesellschaften wie UVD Robots und GoBe Robots den Serviceroboter-Markt revolutioniert hat.

„Mit PTR Robots haben wir eine brandneue Produktkategorie im Bereich der Patientenverlegung und -rehabilitation geschaffen, ähnlich wie bei der UV-Desinfektion mit unserer Tochtergesellschaft UVD Robots“, erläutert Claus Risager, CEO von Blue Ocean Robotics und Vorstandsvorsitzender von PTR Robots.

UVD-Roboter sind weltweit im Einsatz und desinfizieren Krankenhäuser, Hotels, lebensmittelverarbeitende Betriebe, keimfreie Räume in der pharmazeutischen Industrie, Flughäfen, Bahnhöfe, Vorschulen und vieles mehr.

Über PTR Robots und Blue Ocean Robotics

PTR Robots ist eine Tochtergesellschaft von Blue Ocean Robotics, einem weltweit führenden Konzern, der professionelle Serviceroboter entwickelt. Der Sitz von Blue Ocean Robotics befindet sich in Odense, der dänisch-europäischen „Roboterhauptstadt“ Dänemarks, wo die Gruppe Serviceroboter für das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe, das Baugewerbe und die Landwirtschaft entwickelt, herstellt und vertreibt.

