Peer Steinbrück startet EU-Mehrwertsteuermaschine (FOTO)

"Daran hat sich die europäische Politik seit mehr als zehn Jahren erfolglos

versucht", kommentierte Peer Steinbrück auf der Bühne des Onlinehändler

Kongresses "Plentymarkets" in Kassel, bevor er gemeinsam mit Gastgeber Jan

Griesel und eClear Gründer Roman Maria Koidl das Ergebnis mehrjähriger

Entwicklungsarbeit symbolisch in Betrieb nahm.







Zeitpunkt vorweisen können, hat das Berliner Start-up eClear AG (vormals

ClearVAT AG) nun mit seiner EU-Mehrwertsteuermaschine offiziell gestartet. 8.000

große E-Commerce-Händler aus ganz Europa sind zum Start angeschlossen. Innerhalb

der nächsten zwölf Monate beabsichtigt eClear weiteren rund 300.000 Händlern die

technische Integration bereitzustellen. "eClear ist ein einzigartiges

Infrastrukturprojekt zur vollautomatisierten Berechnung, Einziehung und Abfuhr

der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden E-Commerce-Handel in der EU", so

Gründer Roman Koidl. "Man glaubt es kaum, aber nicht einmal eine vollständige

Liste der Steuersätze und Ausnahmeregelungen existierte in der EU, von den

Möglichkeiten, die geschuldeten Steuern an einem Punkt zentral zu entrichten,

ganz zu schweigen", ergänzt Peer Steinbrück.



Mehr als 550.000 Steuersatzanwendungen für Millionen Produkte



Mit der Mehrwertsteuermaschine wird eine Datenbank zur Anwendung gebracht, die

Herstellern und Händlern in der Europäischen Union fortwährend aktualisierte

Steuersätze bereitstellt. Bei 27 Mitliedstaaten kann das so viel nicht sein!? -

Weit gefehlt: "Jedes EU-Land entscheidet selbst, wann welcher Mehrwertsteuersatz

für welches Produkt gilt. Zu den Regelsätzen kommen die ermäßigten Sätze hinzu.

Es existieren tausende von Ausnahmen, Ermäßigungen, Befreiungen und

Sonderregelungen", so Koidl. Zudem gibt es regionale Besonderheiten und

Vorschriften. Man denke nur an die Kanarischen Inseln, Helgoland, Monaco, San

Marino, die Azoren oder gar die französischen Überseegebiete. Mit allen

Sonderregelungen und Ausnahmen bringt es eClears einzigartige Datenbank auf mehr

als 550.000 zertifizierte Steuersatzanwendungen für Millionen von Produkten, die Seite 2 ► Seite 1 von 4



