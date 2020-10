NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street können sich am Donnerstag auf weitere Kursgewinne freuen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor dem Börsenstart über ein halbes Prozent höher bei 27 956 Punkten.

Die Erwartungen an einen Durchbruch für ein US-Konjunkturprogramm seien gestiegen, schrieb Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Er verwies auf Aussagen des US-Finanzministers Steven Mnuchin, denen zufolge er und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, an diesem Donnerstag nochmals Gespräche führen wollen. Dafür verschob das Repräsentantenhaus eine eigentlich schon am Mittwoch geplante Abstimmung über einen Entwurf der demokratischen Mehrheit in der Parlamentskammer. Die Vorstellungen der Demokraten und Republikaner über den Umfang eines solchen Programms lägen mit 2,2 und 1,5 Billionen US-Dollar noch weit auseinander, betonte Innes.