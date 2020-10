Endeavour Silver meldet Angebot zum Tageskurs in Höhe von bis zu 60 Mio. US$

Vancouver (British Columbia), 1. Oktober 2020. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: DER - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es am 1.Oktober 2020 ein Verkaufsabkommen (das „Verkaufsabkommen“) mit BMO Capital Markets (der führende Vermittler), CIBC Capital Markets, H.C. Wainwright & Co., TD Securities, Roth Capital Partners, B. Riley Securities und A.G.P. (zusammen die „Vermittler“) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen nach eigenem Ermessen jederzeit während der 20-monatigen Laufzeit des Verkaufsabkommens über die Vermittler jene Anzahl an Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) verkaufen könnte, die dem Unternehmen Bruttoeinnahmen von bis zu 60 Millionen US-Dollar bescheren (das „Angebot“). Der Verkauf von Stammaktien erfolgt über einen „Verkauf zum Tageskurs“ gemäß National Instrument 44102 Shelf Distributions der Canadian Securities Administrators, einschließlich Verkäufe direkt an der New York Stock Exchange (die „NYSE“) oder auf einem anderen anerkannten Marktplatz, an dem die Stammaktien notieren oder gehandelt werden. Die Stammaktien werden zu jenen Marktpreisen vertrieben, die zum jeweiligen Zeitpunkt des Verkaufs gelten, weshalb die Preise zwischen den Käufern und während der Vertriebszeit variieren können. Die Stammaktien werden nicht an der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) oder auf anderen kanadischen Märkten gehandelt.

Das Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 1. Oktober 2020 zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens im Formular (Form) F10 (die „Registrierungserklärung“) und mittels der Kurzform eines kanadischen Basisprospekts (der „Basisprospekt“), die jeweils mit 27. April 2020 datiert sind. Der Prospektnachtrag hinsichtlich des Angebots wurde bei der Wertpapierbehörde einer jeden kanadischen Provinz (ausgenommen Quebec) sowie bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht. Der US-Prospektnachtrag (sowie eine entsprechende Registrierungserklärung) ist auf der Website der SEC (www.sec.gov) verfügbar, während der kanadische Prospektnachtrag (sowie der entsprechende Basisprospekt) auf der Website von SEDAR (www.sedar.com), die von den Canadian Securities Administrators verwaltet wird, verfügbar ist. Alternativ dazu wird BMO Capital Markets auf Anfrage Kopien des US-Prospekts bereitstellen. Kontaktieren Sie hierfür BMO Capital Markets postalisch (Attention: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036), telefonisch (800 4143627) oder per E-Mail (bmoprospectus@bmo.com).