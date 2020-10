WASHINGTON (dpa-AFX) - In der anhaltenden Corona-Pandemie in den USA haben erneut mehr als 800 000 Menschen einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 26. September lag die Zahl bei 837 000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Das war ein Minus von 36 000 zur Vorwoche. Im August hatte es zum Teil noch mehr als eine Million Neuanträge pro Woche gegeben.

Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der weltgrößten Volkswirtschaft wider. Vor der Corona-Pandemie hatte die Zahl selten über 100 000 pro Woche gelegen. Die Arbeitslosenquote sank zuletzt von historisch hohen 10,2 Prozent auf 8,4 Prozent für August. An diesem Freitag veröffentlicht die US-Regierung die Arbeitslosenquote für September.