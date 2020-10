Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung der italienischen Laica-Gruppe an die börsennotierte britische Strix Group Frankfurt am Main (ots) - Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz aus Frankfurt hat Laica S.p.A. aus Vicenza (Italien) im Rahmen eines strukturierten internationalen Verkaufsprozesses exklusiv beraten. Dabei erfolgte die Veräußerung der Laica S.p.A., einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in Taiwan, Spanien und einer 45 % Beteiligung an einem Joint Venture in China an die an der London Stock Exchange notierte Strix Group Plc. mit Sitz in Douglas, Isle of Man.



Laica, ein stark wachsendes italienisches Familienunternehmen, ist international führend im Bereich Wasserfiltersysteme und Haushaltskleingeräte für Wellbeing und Gesundheit. Laica erzielt einen Umsatz von mehr als 20 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von rund 15 %. Das Unternehmen ist auch während der Coronavirus-Pandemie stark gewachsen.