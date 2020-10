Kreml wirft Nawalny Beleidigung Putins vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat die Schuldzuweisungen des vergifteten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin als "absolut nicht zulässig" zurückgewiesen. Die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. In einem Interview des Magazins "Der Spiegel" hatte Nawalny Putin vorgeworfen, hinter dem Giftanschlag zu stehen. Der Kreml-Kritiker hält sich nach seiner Entlassung aus der Charité weiterhin in Deutschland auf.

Peskow sprach von beleidigenden Äußerungen gegen Putin, die "auch nicht hinnehmbar" seien. In Russland stehen auf Beleidigungen des Präsidenten Strafen. Nawalny versuche, sich auf eine Stufe mit Putin zu stellen, sagte der Kremlsprecher. "Die echten Konkurrenten des Präsidenten im politischen Kampf sind andere Menschen und Kräfte." Wen genau er meinte, ließ er offen. Experten betonen immer wieder, dass es an politischem Pluralismus in Russland fehle und Putin auch keine Konkurrenz aufkommen lasse.