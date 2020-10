TERRITORY MEDIA gewinnt INTERSPORT Deutschland eG (FOTO)

"Mit TERRITORY MEDIA haben wir einen langfristigen und hoch performantenDienstleister gefunden. Mit ihrer strategischen Herangehensweise und einer klarperformancegetriebenen Umsetzung konnten sie uns voll und ganz überzeugen. Wirfreuen uns, dass TERRITORY MEDIA uns auf unserem weiteren Wachstumskursbegleitet.", so Niko Lindauer, Head of Marketing der INTERSPORT Deutschland eG,die hierzulande rund 900 Händler vereint. Mit der neuen Partnerschaft soll dasMarketing noch enger an die Bedürfnisse der INTERSPORT-Händler ausgerichtetwerden. Ziel ist es die Formate für die lokal verwurzelte Händlerorganisationkundenorientiert über alle relevanten Kanäle auszusteuern, um die Strategie"Best in Sports" marketingseitig im Omnichannel erfolgreich umzusetzen."INTERSPORT reagiert im Rahmen ihrer Strategie auf das veränderteEinkaufsverhalten der Kunden und sieht als großes Ziel die Vernetzung desFilialgeschäfts mit dem Digitalgeschäft. Mit unserem Ansatz der ganzheitlichenPerformance aller crossmedialen Maßnahmen können wir neben unsererFilialexpertise sowie Geo-Media-Kompetenz den Kunden bestmöglich unterstützen.Gemeinsam mit INTERSPORT nehmen wir bei TERRITORY MEDIA diese Herausforderung anund freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.", so Marcus Hintzen, Geschäftsführervon TERRITORY MEDIA.Über INTERSPORT Deutschland eGDie INTERSPORT Deutschland eG darf sich seit vielen Jahren als erfolgreichstemittelständische Verbundgruppe im Sportfachhandel bezeichnen. Mit unseren siebenExklusivmarken und einer großen Auswahl an renommierten Industriemarken bietenwir unseren Kunden ein breitgefächertes Sportartikel-Sortiment.Über 900 INTERSPORT-Händler stehen ihren Kunden in rund 1.500 Geschäften mit Ratund Tat zur Seite. Durch ihren erstklassigen Service, individuelle Beratung, ihrumfangreiches Sportartikelsortiment und fachliches Know-how mache sie INTERSPORTDEUTSCHLAND so erfolgreich.https://www.intersport.de/unternehmen/ueber-uns/Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugungdaran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und soRelevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidendenEinfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der bestePartner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- undDigital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte,Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content toResults".Wenn Sie künftig keine Pressemitteilungen von TERRITORY mehr erhalten möchten,antworten Sie bitte mit "abbestellen". Vielen Dank.Pressekontakt:Tea Crnkovicmailto:t.crnkovic@cocodibu.deTELEFON 089 / 46 133 46-20Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57966/4722507OTS: TERRITORY