Laut Robert Koch-Institut (RKI) erhöht sich bei längerem Aufenthalt in schlechtbelüfteten Räumen die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Coronaviren durchAerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter. In geschlossenen Räumenatmen, husten und niesen Infizierte bzw. Erkrankte immer wieder schubweiseVirenwolken. Prof. Frank Werner, stellvertretender Leiter der Prävention bei derBG BAU, warnt: "Wenn in geschlossenen Räumen kein regelmäßiger Luftaustauschstattfindet, steigt die Virenlast und damit auch das Infektionsrisiko deutlichan". Ein weiteres Problem ist die in der kalten Jahreszeit geringeLuftfeuchtigkeit. Sie lässt die Nasenschleimhäute trockener und durchlässigerfür Viren werden. Dazu kommt eine geschwächte Immunabwehr durchErkältungskrankheiten.Mehr Schutz vor Ansteckung mit 5 Tipps und AHA+LDie BG BAU hat die wichtigsten Präventionshinweise zum Infektionsschutzzusammengefasst und aufbereitet. Ziel ist es, Unternehmen und Beschäftigte desBaugewerbes zu sensibilisieren und ihre Gesundheit zu schützen:- Nach Möglichkeit mindestens 1,5 Meter Abstand halten.- Mund-Nasenschutz tragen.- Niesen oder Husten in die Ellenbeuge.- Händehygiene beachten.- Regelmäßig lüften.Zusammengefasst werden die notwendigen Maßnahmen kurz und knapp in derAHA+L-Formel. Das heißt: Neben Abstands- und Hygieneregeln sowie Alltagsmasken(Mund-Nasen-Schutz) ist eine regelmäßige und richtige Raumlüftung notwendig."Kleinste Aerosol-Partikel können mehrere Stunden in der Luft schweben undstellen eine große Gefahr dar. Während wir weiter auf die Hygiene- undAbstandregeln achten sowie Mund-Nasen-Schutz tragen, müssen wir das regelmäßigeLüften als effektive Maßnahme ebenfalls verinnerlichen. Bei freier Lüftung istdie Stoßlüftung über nach außen weit geöffnete Fenster und Türen ameffektivsten", fasst Prof. Werner zusammen.Plakate zum Download:https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/coronavirus/#c17484Weiterführende Informationen- Kurzhandlungshilfe Baustellenhygiene https://ots.de/64hfkW- Hygiene auf der Baustellehttps://www.bgbau.de/mitteilung/hygiene-auf-baustellen/- Link zum neuen Medienpakethttps://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/coronavirus/#c27072- Merkkarte "Zugang zum Gelände"(https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/2529/)- https://www.bgbau.de/arbeitsschutzstandard-baugewerbe- https://www.bgbau.de/arbeitsschutzstandard-reinigungsgewerbe- Link zu den Regelungen der Bundesländer https://ots.de/CN6ygKHintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft undbaunahe Dienstleistungen und damit ein wichtiger Pfeiler des deutschenSozialversicherungssystems. Sie betreut ca. 2,9 Millionen Versicherte in über500.000 Betrieben und ca. 50.000 privaten Bauvorhaben.Zusätzlich fördert die BG BAU im Rahmen ihres gesetzlichen AuftragsArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle undBerufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen undBerufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung undRehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für dieReintegration der Betroffenen und leistet finanzielle Entschädigung. WeitereInformationen unter https://www.bgbau.de/ .Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069 4705-824E-Mail: mailto:presse@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60172/4722511OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft