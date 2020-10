Steuererklärung 2020: Tipps zum Geld sparen!

Das deutsche Steuersystem räumt im Rahmen der jährlichen Steuerklärungen den Menschen genügend Sparpotenzial ein, da Kosten in unzähligen Bereichen von der Steuer abgesetzt werden können. Wer auf Erstattung seitens des Finanzamts hofft, muss dabei auf einige Dinge achten.

Die Symbiose von wenig Arbeit und viel Geld ist eher selten anzutreffen, da sie in den meisten Fällen eher einer Wunschvorstellung entspringt. Jedoch gibt es Bereiche im Leben, wo diese Kausalkette durchaus anzutreffen ist. Einer dieser Bereiche ist die Steuererklärung . Sie ist im deutschen Steuerrecht unter gewissen Voraussetzungen verpflichtend verankert und offeriert zig Steuerzahlern enormes Sparpotenzial. Wer auf die richtigen Punkte achtet, kann kräftig Geld sparen.

Die Anfertigung der Steuererklärung erfordert ein gewisses Maß an Ordnung und Vorbereitungszeit. Bildquelle: stevepb / Pixabay

Allerdings wissen Millionen Steuerpflichtige nicht um die Gegebenheiten und Eigenschaften der Steuerklärung, so dass sie sich Jahr für Jahr die Chance entgehen lassen, mit relativ wenig Aufwand viel Geld zu sparen. Nicht umsonst wenden sich viele Menschen bei diesem Thema an einen Steuerberater, der aber prozentual von den steuerlichen Erstattungen profitiert. Wer seinen finanziellen Mehrwert nicht teilen möchte, setzt auf die Steuersoftware WISO steuer:Sparbuch. Hier bekommen Steuerzahler einen Einblick in das System und erhalten eine automatisierte Steuerklärung.

Ordnung ist ein Muss!

Steuerzahler haben bis zum 31. Juli 2020 Zeit, um die Steuererklärung für das zurückliegende Jahr beim Finanzamt einzureichen. Diese gesetzliche Deadline gilt allerdings nur für Menschen, die ihre Erklärung ohne die Hilfe eines Steuerberaters erledigen. Da die Anfertigung der Erklärung mit einer gesunden Portion an Bürokratie und Struktur einhergeht, ist es essenziell, dass alle getätigten Ausgaben erfasst werden. Diese Vorabarbeit verlangt die geordnete Sortierung aller Belege und eine generelle Ordnung, die das Eintragen der jeweiligen Informationen vereinfacht und auch entsprechend verschnellert.

Sollte die aufgestellte Struktur der Ausgaben Lücken aufweisen, können fehlende Quittungen unter Umständen nachbestellt werden. Da eine prinzipielle Abgabe der Belege laut gesetzlicher Reglementierung nicht auf initiativer Basis stattfinden muss, erfolgt die Einreichung nur per Nachfrage. Gleichwohl müssen die entsprechenden Belege auf Abruf bereitliegen. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Finanzverwaltung das Beifügen von Belegen als sinnvoll erachtet, wenn ein Vorgang völlig neu – z.B. ein zweiter Wohnsitz – ist oder erhebliche Änderungen das Prozedere neu anordnen. In diesem Zusammenhang ist dringlich davon abzusehen, nicht belegbare oder nicht existente Ausgaben anzugeben. Hier kann es in einer strafrechtlichen Verfolgung münden.

Aufwendungen für den Haushalt

Sind Struktur und Ordnung gewährleistet, können die unterschiedlichen Bereiche abgeklappert werden, die sich für eine finanzielle Erstattung eignen. Den Anfang machen haushaltsnahe Aufwendungen. Diese Form der Ausgaben werden als neue Anlage bei einer Steuererklärung per Papier gemeinsam erfasst. Die geldlichen Obergrenzen, die steuerlich absetzbar sind, liegen bei 20.000 Euro für haushaltnahe Dienstleistungen und bei 6.000 Euro für Handwerkerleistungen. Rund 20 Prozent der anerkannten Beträge werden erstattet. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch der persönliche Steuersatz ist.

Für die steuerliche Absetzung eignen sich jedoch nur die Lohnkosten, Maschinen und die Fahrkosten. Die Anerkennung der Beträge seitens des Finanzamts erfolgt nur, wenn sämtliche Zahlungen via Überweisung getätigt wurden. Sollte dies nicht der Fall sein und die Summen wurden per Bargeld beglichen, kann das Geld nicht geltend gemacht werden. Darüber hinaus akzeptiert das Amt auch die Kosten für Arbeiten, die außerhalb der eigenen vier Wände durchgeführt wurden, jedoch im räumlichen Zusammenhang mit dem eigentlichen Haushalt stehen.

Kosten für die Gesundheit

Die Steuererklärung weist eine spezielle Anlage auf, die sich auf außergewöhnliche Belastungen im Bereich Gesundheit bezieht. Kosten durch Krankheit, Pflege oder Ausgaben für Rezeptgebühren, Zahnersatz oder Hörgeräte sowie durch Spangen können steuerlich geltend gemacht werden. Die steuerrechtliche Regelung greift jedoch nur, wenn die zumutbare Belastung der jeweiligen Person überschritte wurde. Auch die Betragssätze für die Absetzbarkeit sind klar definiert.

Familien mit drei Kindern können die entstandenen Kosten für außergewöhnliche Belastungen mit einem Prozent des Einkommens geltend machen, wenn sie maximal 51.130 Euro im Jahr verdienen. Paare, die keine Kinder haben, werden separat reguliert. Sie können die Krankheitskosten bei Einkünften ab 15.340 und bis 51.130 Euro von den Steuern absetzen. Die jeweiligen Kosten müssen jedoch höher als sechs Prozent des regelmäßigen Jahreseinkommens liegen.

Wer sich mit den steuerrechtlichen Eigenschaften in diesem Bereich noch nicht beschäftigt hat, lässt sich enormes Sparpotenzial entgehen. Selbst der Bund der Steuerzahler empfiehlt, alle Kosten für gesundheitliche Dinge anzugeben. Grundstein für diese Verbraucherempfehlung bildet die Tatsache, dass der Bundesfinanzhof überprüft, ob eine geringfügigere Eigenbelastung im Rahmen des Möglichen ist. An dieser Stelle lohnt es sich für Steuerzahler, höhere Ausgaben in einem Jahr zu summieren. Auf diese Art und Weise kann der Freibetrag deutlich leichter und mit höheren Summen überschritten werden.

Freibeträge für Kinder

Das deutsche Steuersystem offeriert nicht nur an vielen Stellen großzügige Sparmöglichkeiten, sondern sondiert diese auch nach speziellen Personengruppen aus. Besonders achtsam hantiert das Steuerrecht, wenn es um Familien mit Kindern geht. Aus diesem Grund existieren Kinderfreibeiträge, die Steuerzahler in ihrer Steuererklärung berücksichtigen sollten. Wichtig ist jedoch in diesem Kontext, dass die entsprechenden Freibeträge mit dem bezahlten Kindergeld verrechnet werden. In der Regel erörtert das Finanzamt bereits individuell auf die jeweilige Familie zugeschnitten, ob der Kinderfreibetrag oder das steuerfreies Kindergeld ein besseres Szenario darstellt.

Der Kinderfreibetrag lohnt sich häufig erst ab einer bestimmten Einkommensbasis, die aktuell im Bereich zwischen 35.000 und 45.000 Euro pro Lebenspartner angesiedelt ist. Wer außerhalb dieses finanziellen Areals liegt, sollte eher auf das Kindergeld setzen, da es in diesem Fall komplett von steuerlichen Abgaben befreit sein würde.

Entlastung für Alleinerziehende

Da sich der deutsche Staat über die finanziellen Herausforderungen alleinerziehender Elternteile bewusst ist, gelten auch hier steuerrechtliche Vorteile. Wer sein Kind allein erzieht, hat sein geraumer Zeit die Möglichkeit, einen Entlastungsbetrag in Höhe von 1.908 Euro für Alleinerziehende in der Steuererklärung geltend zu machen. Diese Regelung greift parallel mit dem Kinderfreibetrag und schafft enormen finanziellen Spielraum für alleinerziehende Menschen.

Für jedes weitere Kind steigt der Entlastungsbetrag um 240 Euro. Allerdings ist dieser von einigen Voraussetzungen abhängig, die sich etwa auf den Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag beziehen. Darüber hinaus muss das Kind zum eigenen Haushalt gehören und die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater muss alleinstehend sein.