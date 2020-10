Agentur Werbewelt bringt Steinel in den digitalen Dialog (FOTO)

Stuttgart (ots) - Im Zuge der abgesagten Weltleitmesse Light + Building 2020,

Kontaktbeschränkungen und großen räumlichen Distanzen hat WERBEWELT als

Leadagentur für die Marke STEINEL eine neue und digitale Kommunikations- und

Vertriebslösung geschaffen: Ziel der 5-tägigen Online-Veranstaltung in 6

Sprachen ist es, die Menschen weltweit für die Marke zu begeistern, über

Neuheiten zu informieren und dem Vertrieb eine neue Möglichkeit der

Kommunikation zu bieten. Weg vom klassischen Messeauftritt und Kundenbesuch mit

analogen Informationsmitteln und rein in den aktiven digitalen Dialog. Das

Vertriebsteam von STEINEL führt persönlich durch sämtliche Events. Der

aufgezeichnete Content wird im Nachgang für die Neukundenansprache genutzt.



Mittels vereinfachter Anmelderoutine konnten sich Kunden, internationale Partner

und Interessierte für über 200 Veranstaltungen Anfang September registrieren und

sich ein individuelles Programm zusammenstellen. Das Angebot reichte von

detaillierten Informationen zu neuen Produkten, dem Vertiefen von Fachwissen bis

hin zu komplexen Fragestellungen, die mit dem STEINEL-Team persönlich besprochen

werden konnten. Chatfunktionen, Videotools und Fragerunden ermöglichten den

direkten und einfachen Austausch mit den Experten.





"We are no entertainers, we are inventors" hieß die Aktivierungskampagne, dieauf den Claim der Marke "The inventors' company" anspielte und gleichzeitig miteinem Augenzwinkern auf die Protagonisten der Dialog Days aufmerksam machte. Ineiner zweiten Stufe erfolgte die zielgruppenspezifische Kommunikation derverfügbaren Contentformate. WERBEWELT ist für die gesamte Content-Entwicklung,-Erstellung und-Aufbereitung verantwortlich sowie für die 2-phasigeEvent-Landingpage mit Programmauswahl und Registrierprozess."Mit den Dialog Days haben wir ein digitales Dialog-Konzept mit Zukunftsgedankenentwickelt. Wir verknüpfen aktiv die digitalen Dimensionen und denken entlangder Strukturen der Customer Journey", erklärt Wolfgang Benz, Geschäftsführer undGründer von WERBEWELT. "Das Stichwort lautet "effektiver Content", der für denDialog aufbereitet ist. Die Events werden live ausgespielt und dabeiaufgezeichnet. Das entstandene Material wird im Anschluss als hochwertigesVertriebstool genutzt. Damit sind wir nachhaltig und kostenbewusst. Der Schrittaus dem Analogen in das vollständig Digitale und die vergleichsweise mutigeImagekampagne waren für STEINEL anfangs ungewohnt, dennoch konnte sich die Markedas neue Terrain erfolgreich erobern. Auch hierbei haben wir das Team zumBeispiel mit Gesprächs-Coachings und Leitfäden unterstützt. Es hat uns vielFreude gemacht zu erleben, wie begeistert das STEINEL-Team unsere Lösung