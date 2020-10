TS Treppenlifte® interessant für börsennotierte Unternehmen: Senioren als neue, alte Zielgruppe

Anzeige

Das Durchschnittsalter in Deutschland liegt bei derzeit 44,5 Jahren und steigt. Was eigentlich eine Bevölkerungspyramide sein sollte, gleicht in Wahrheit einer Säule. Die einstigen “Baby-Boomer” befinden sich mittlerweile im besten Seniorenalter und haben einen großen Anteil an der Gesamtbevölkerung. Bezieht man die sinkende Geburtenrate sowie die steigende Lebenserwartung mit in die Betrachtung ein, wird klar: Es könnte irgendwann wieder eine Pyramide werden, allerdings wird diese dann auf dem Kopf stehen. Der demografische Wandel beeinflusst demnach auch die Wirtschaft, die ihre Produkte, Dienstleistungen sowie das Marketing immer mehr an den Bedürfnissen von Senioren ausrichten muss, um die Absatzmärkte voll auszuschöpfen.

Senioren als Wirtschaftsfaktor Die Lebenserwartung in Deutschland liegt derzeit bei rund 81 Jahren. Damit haben Senioren nach Eintritt ins Rentenalter durchschnittlich noch mehr als ein Jahrzehnt vor sich. Und: Senioren gelten gemeinhin als finanzstark. Auch wenn die Rente für gewöhnlich unter dem vorherigen Verdienst liegt, sinken nicht selten die laufenden Ausgaben: Das Haus ist bestenfalls abbezahlt, die Kinder schon lange aus dem Haus - eventuell hat man das Haus aber auch schon verkauft und ist in eine kleinere, verhältnismäßig günstige, seniorengerechte Wohnung gezogen.