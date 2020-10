Im Zeitraum zwischen Ende Juli 2019 und Mitte April dieses Jahres tendierte die Beyond Meat-Aktie nach einem unheimlich starken Kursschub auf 239,71 US-Dollar wieder in einem Abwärtstrend. Dieser wurde im Frühjahr dieses Jahres geknackt, die Folge waren weitere Zugewinne bis an 167,16 US-Dollar bis Mitte Juni. Seitdem herrschte eine monatelange Seitwärtsphase, in dieser Woche versucht sich Aktie jedoch darüber hinwegzusetzen. Doch für ein eindeutiges Folgekaufsignal sollte genau dieser Bereich mindestens durch einen Ausbruch per Wochenschlusskurs untermauert werden.

Neue Long-Chance

Um von einem Folgekaufsignal profitieren zu können, sollte mindestens ein Anstieg über die Widerstandszone zwischen 167,16 und 172,30 US-Dollar abgewartet werden. Nur hierdurch ließe sich tatsächlich weiteres Kurspotenzial an die nächstgrößere Hürde um 201,88 US-Dollar freisetzen und über ein entsprechendes Hebelinstrument wie beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB8LZ3 überdurchschnittlich profitieren. Dennoch sollte im Hinterkopf behalten werden, dass es kurzfristig noch zu einem vorherigen Abpraller vom beschriebenen Widerstandsniveau aus kommen kann, Beyond Meat findet in diesem Fall Unterstützungen um 159,00 US-Dollar vor, darunter um 141,21 US-Dollar.