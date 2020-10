Diktaturen haben es schwer heute. Musste sich die Opposition früher noch in geheimen Zirkeln treffen, in Privatwohnungen Pläne aushecken und im Keller Flugblätter drucken, so steht ihr heute die Freiheit des Internets zur Verfügung. Anonym und unzensierbar kann man Millionen erreichen. Soziale Netzwerke und verschlüsselte Messenger sind darum den Lukaschenkos dieser Welt ein Dorn im

Der Beitrag Erdogan führt neues Zensurgesetz ein – Made in Germany erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Air Türkis.