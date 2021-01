Investor Relations Information - Pressemeldung vom 9.11.00 GrenkeLeasing und eCredit.com vereinbaren Kooperation Integration von Weblease in führendes Financing Network für Echtzeitfinanzierungen - Erster kontinental-europäischer Leasinganbieter im Rahmen des Global Financing Network - Erster Finanzierungspartner für Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweiz - Forcierung der Europastrategie und Ausbau von Weblease Baden-Baden, 9.11.2000 - Die GrenkeLeasing AG und eCredit.com haben eine Kooperation über die Integration von Weblease in das Global Financing Network beschlossen. Im Rahmen der Kooperation wird Weblease, die 100prozentige Internettochter der GrenkeLeasing AG, innerhalb des Global Financing Network erster kontinental-europäischer Financing Partner für die Länder Deutschland, Österreich, Frankreich und die Schweiz. Gleichzeitig wird mit Weblease, erstmals eine europäische Leasinggesellschaft in das internationale Finanzportal aufgenommen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Aufnahme ins Global Financing Network ermöglicht es GrenkeLeasing, weiteren Kunden integrierte Finanzierungsangebote in Echtzeit anzubieten, das heißt die komplette Abwicklung der Kredit- und Finanzierungsentscheidung online am "point-of-sale". Damit ist GrenkeLeasing jetzt auch in der Lage, die schnell wachsende Anzahl von europäischen Gesellschaften und Marktplätzen, die am Global Financing Network als einem zusätzlichen Vertriebskanal teilnehmen, zu bedienen, Fortune 2000* Kunden zu adressieren und die Produkte an eine breitere Händlerbasis zu verteilen. Dies wird ohne zusätzliche Investitionen erreicht.Das eCredit.com Global Financing Network bringt Käufer und Verkäufer von Krediten und Finanzierungen mit einer intelligenten, internetbasierten Echtzeitfinanzierung zusammen. Das Global Financing Network versorgt Gesellschaften mit einer automatisierten online Finanzierungsentscheidung über seine Finanzierungspartner, und hilft dabei Unternehmen bei der Optimierung und Steuerung ihrer Liquidität."In der Kooperation mit dem international exzellent aufgestellten Finanzportal eCredit.com sehen wir einen wichtigen Schritt zur Forcierung unserer Europastrategie und dem konsequenten Ausbau unserer Internettochter Weblease", betont Wolfgang Grenke, Vorstandsvorsitzender der GrenkeLeasing AG. "Mittelfristig denken wir, damit signifikante neue Umsatzfelder erschließen zu können". Online-Start der Kooperation ist für das erste Quartal 2001 geplant.