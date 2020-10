Schleppende Flugkostenerstattung / Verzögerungsstrategien bei Lufthansa, Eurowings und Ryanair ausgebremst

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Verbraucherrechte im Lockdown - so das Fazit derVerbraucherzentrale NRW angesichts der Flut an Beschwerden überFluggesellschaften, wenn Reisende die Erstattung von Ticketkosten fürannullierte Flüge einfordern wollen. Mit Abmahnungen und einstweiligenVerfügungen haben die Verbraucherschützer jetzt die Deutsche Lufthansa AG,Eurowings sowie Ryanair wieder auf den Boden der Vorgaben aus derEU-Fluggastrechteverordnung geholt. "Wenn der Reisende bei annullierten Flügendie Flugscheinkosten erstattet bekommen will, muss die Airline binnen siebenTagen den kompletten Preis zurückzahlen. Undurchsichtige Erstattungswege und-zuständigkeiten, ein Zahlungsziel am Ende der Corona-Pandemie oder der Verweisauf Reisevermittler können jetzt keinen Auftrieb mehr geben, um dieseVerbraucherrechte auszubremsen", bilanziert NRW-VerbraucherzentralenvorstandWolfgang Schuldzinski erfolgreichen Einsatz, um bei den Airlines auf dieEinhaltung der Erstattungsregelungen gemäß der EU-Verordnung zu pochen.Nach der Fluggastrechte-Verordnung hat der Reisende bei abgesagten Flügen dasRecht zu wählen, ob ihm die Ticketkosten vollständig erstattet werden oder ob erzu einem späteren Zeitpunkt fliegt. Die Deutsche Lufthansa AG hatte fürsUmbuchen jedoch von einem Fluggast für einen Trip in der Economy-Class rund 75Euro an Zuzahlung verlangt. Bei First-Class-Flügen sollten pro Person mit rund3.000 Euro zusätzlich gar fürstliche Zuschläge fällig werden, um zumAlternativtermin ans Ziel zu gelangen. Gegen die Praxis, Ersatzflüge nur gegeneinen Aufpreis zu gewähren, hatte die Verbraucherzentrale NRW am 8. Mai 2020beim Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen die Airline erwirkt.Diese haben die Richter durch Urteil vom 22. September 2020 (Az. 31 O 85/20,nicht rechtskräftig) aufrechterhalten und damit der Deutschen Lufthansauntersagt, im Fall einer Flugannullierung eine anderweitige Beförderung zuvergleichbaren Reisebedingungen nach Wunsch des Fluggasts - trotz verfügbarerPlätze - nur gegen Zahlung eines Aufpreises anzubieten.Auch gegen die undurchsichtigen Wege zur Flugkostenerstattung ist dieVerbraucherzentrale NRW bei der Deutschen Lufthansa AG vorgegangen. Denn wer beiannullierten Flügen bei der Airline schriftlich die Erstattung der Ticketkostenverlangt hatte, erhielt den Hinweis, dass "diese Themen" nicht bei "CustomerRelations" bearbeitet würden und sich Kunden entweder telefonisch an einService-Center wenden müssten oder "diesbezügliche Informationen" einerInternetseite zu entnehmen seien. Nach der Telefonnummer des Service-Centers