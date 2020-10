Der Aufschwung ist auf jeden Fall noch nicht in greifbarer Nähe und die Coronakrise bleibt für den Reiseveranstalter aus Hannover weiter ein hartes Brett. Das Unternehmen aus Hannover hat auch mit seiner heutigen Ankündigung ganz sicher keine Freunde gewonnen und krebst weiter in den Tiefen seines eigenen Aktienkurses herum. Ganz schlimme Aussichten hier!

Heute hat TUI verkündet, dass auch im Jahr 2021 mit einem verkleinerten Angebot an Reisen gerechnet werden muss. Erst für 2022 ist wieder mit Normalität im Urlaubsgeschäft zu rechnen, was bei TUI natürlich weiterhin tiefe Löcher in die Kassen reißen wird. Für TUI auf jeden Fall eine schwere Zeit, bei der man hoffen muss, dass das Geld noch sicher ist und so schnell wie möglich wieder normale Reisen möglich sind!

TUI steht also weiter mit dem Rücken zur Wand und es ist fast kein Ende in Sicht. Was für eine lange Leidenszeit für das Reiseunternehmen aus Hannover! Der Kurs geht ebenso weiter in die Knie und steht vor dem Nichts. Der Kursverlust beträgt auch heute wieder 1,48 Prozent, wodurch das Wertpapier weitere 0,048 Euro verliert. Mit nur noch 3,192 Euro hat TUI immer schlechtere Karten auf dem Aktienmarkt!

