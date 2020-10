SCHWERIN/BERLIN (dpa-AFX) - Die zum asiatischen Genting-Konzern gehörende Schiffbaugruppe MV Werften kann mit Überbrückungshilfen des Bundes rechnen. Der Bund habe sich grundsätzlich bereit erklärt, den Werften in Wismar, Rostock und Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern einen Überbrückungskredit über 190 Millionen Euro zu gewähren und damit die Finanzierung bis zum Jahresende sicherzustellen, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen in Schwerin.

Gespräche dazu seien in Berlin geführt worden und bis auf wenige Details auch erfolgreich gewesen. Dem Vernehmen nach stehen aber noch abschließende Beratungen in den zuständigen Gremien aus. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium verlautete, dass zu laufenden Verfahren grundsätzlich keine Stellung genommen werde. Auch von MV Werften war keine Stellungnahme zu erhalten. Der Großteil der mehr als 3000 Werftarbeiter ist seit Monaten in Kurzarbeit.