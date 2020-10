Ferrero-Eigentümer lösen bislang verborgenes Offshore-Finanzkonstrukt auf

Frankfurt/Main (ots) - Der Süßwarenkonzern Ferrero hat nach einem Bericht der

Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) jahrelang enge Verbindungen zu einer

mutmaßlichen Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln unterhalten. Wie

die Zeitung unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtet,

schuldete eine Muttergesellschaft der Süßwarengruppe dem Unternehmen aus der

Steueroase noch im Juni rund 5,64 Milliarden Euro. Im Sommer dieses Jahres gaben

die Ferrero-Eigentümer das Finanzkonstrukt rund um die bislang verborgen

gebliebene Offshore-Gesellschaft auf: Sie fusionierten das "Holding-Back"

genannte Unternehmen aus der Karibik mit der luxemburgischen Muttergesellschaft

des Süßwarenkonzerns.



Das Unternehmen "Holding-Back" hatte zuvor rund 23 Jahre lang existiert. Es

hatte seinen Sitz zunächst auf den Niederländischen Antillen. Seit dem Jahr 2004

war es auf den Britischen Jungferninseln registriert. Zu seinen Geschäftsführern

gehörten ehemalige Manager des Ferrero-Konzerns.





Der Zweck des Konstrukts ist dem Bericht der Lebensmittel Zeitung zufolgeunklar. Ferrero ließ entsprechende Anfragen der Fachzeitung unbeantwortet.Steuerrechtler wiesen laut der Zeitung aber darauf hin, dass die Vorgänge rundum die Offshore-Gesellschaft an ein umstrittenes Steuersparmodell erinnern:Unternehmen und ihre Eigentümer machen in ihrer Heimat gelegentlichZinszahlungen an Finanzierungsgesellschaften in Offshore-Ländern steuerminderndgeltend. In den sogenannten Steueroasen sind diese Zinsen Einnahmen, auf diedort üblicherweise keine Abgaben anfallen. Neue Gesetze in vielen europäischenLändern machen derartige Steuersparmodelle zunehmend unattraktiv.Die luxemburgische Ferrero-Muttergesellschaft mit dem Namen Schenkenberg S.A.war allein im Geschäftsjahr 2018/2019 laut ihrem Jahresabschluss zuZinszahlungen an "verbundene Unternehmen" in Höhe von 61,2 Millionen Euroverpflichtet.