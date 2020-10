SMASHDOCs schließt vollständige Integration in Microsoft ab

- Durch Integration sprunghafte Reichweitensteigerung

München, 01. Oktober 2020 - SMASHDOCs, die weltweit führende Entwicklungs- und Vermarktungsplattform für kollaborative Textverarbeitungslösungen, hat alle Stufen der Integration in die Microsoft-Welt abgeschlossen. Die Lösung ist ab sofort in Microsoft 365 sowie MS Teams integriert und für Unternehmen, die Azure nutzen, voll betriebsfähig.

"Mit der Integration in die Microsoft-Welt erschließt SMASHDOCs ein rasant wachsendes Vertriebs- und Skalierungspotenzial", erklärt Christian Marchsreiter, Gründer und Geschäftsführer von SMASHDOCs, und ergänzt: "Damit treiben wir die Internationalisierung von SMASHDOCs voran und schaffen die Grundlage für Millionen von neuen Nutzern pro Monat." Mehr als 70.000 Reseller können nun weltweit auf SMASHDOCs zurückgreifen und die darauf entwickelten Lösungen beispielsweise zur Buchproduktion, zum Financial Printing oder zur Geschäftsberichtserstellung vertreiben und in ihre eigenen Produkte integrieren. Zudem ist SMASHDOCs über "LogIn with Microsoft" nunmehr für mehr als 200 Millionen Microsoft- beziehungsweise Office-365-Nutzer weltweit verfügbar.

Dank der Integration in Microsoft Teams ist SMASHDOCs ab sofort auch für mehr als 75 Millionen täglich aktive MS-Teams-Anwender nutzbar, die damit Texte einfach in Teams-Channels teilen und schnell und effizient von jedem Ort der Welt aus gemeinsam bearbeiten können. Jeder Teams-Nutzer hat ab sofort über den Microsoft App Store Zugriff auf die SMASHDOCs-App. "MS Teams ist die führende Kollaborationslösung weltweit. SMASHDOCs ist die ideale Ergänzung zur klassischen Word-Funktionalität. Denn in der Welt der Kollaboration sind Dokumente mehr als Dateien. Es sind Textprojekte", sagt Marchsreiter. Damit kann SMASHDOCs auch von dem sprunghaften Anstieg an Microsoft-Teams-Nutzern profitieren, die Pandemie-bedingt im Homeoffice auf professionelle Kollaboration-Tools umsteigen.

SMASHDOCS ist außerdem für alle Unternehmen, die Azure als Rechenzentrum für ihre Anwendungen nutzen, voll betriebsfähig. Die Azure-Cloud ermöglicht es Millionen von Unternehmen, SMASHDOCs in fast jedem Land der Welt völlig autark ("on-premises") und nach eigenen lokalen Sicherheitsrichtlinien zu betreiben. Namhafte internationale SMASHDOCs-Kunden, wie zum Beispiel die Canadian Standardization Association mit mehr als 10.000 Nutzern und die australische Rechtsanwaltskanzlei Russell Kennedy, setzen daher auf diese Kombination. Darüber hinaus treibt SMASHDOCs parallel bereits die kurzfristige Integration in andere führende Enterprise-Cloud-Rechenzentren wie unter anderem von Amazon, Google, Oracle und IBM voran, um auch deren Vertriebsreichweite zur eigenen Skalierung nutzen zu können.

