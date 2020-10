Montvale (NJ)/ Zürich (ots) - Finanzchefs werden immer wichtiger: Die

COVID-19-Pandemie beschleunigt einen spürbaren Rollenwandel der CFOs weltweit.

Dies belegt die aktuelle Studie "Der CFO der Zukunft" des Institute of

Management Accountants (https://www.imanet.org/?ssopc=1) (IMA) und der

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

(https://www.accaglobal.com/us/en.html) unter 1.152 Mitgliedern der ACCA und das

IMA rund um den Globus.



Die Studie " Der CFO der Future (http://www.imanet.org/insights-and-trends/the-f

uture-of-management-accounting/the-cfo-of-the-future) " zeigt dabei eine

wachsende Bandbreite an Verantwortlichkeiten bei den CFOs. Zunehmend übernehmen

sie weitere Aufgaben der Unternehmensführung von Governance bis

Risikomanagement. Die Pandemie hat dieser Entwicklung noch mehr Dynamik

verliehen. 72 Prozent der Studienteilnehmer denken daher, dass die Rolle des CFO

in den kommenden drei bis fünf Jahren an Bedeutung gewinnt. Mit dieser größeren

Verantwortung einher geht allerdings auch die Herausforderung für die

Unternehmen, sich auch in der Pandemie entsprechende Talente in diesem Bereich

zu sichern.







verändert - und werden es auch weiterhin tun, insbesondere im Hinblick auf den

CFO", sagt Raef Lawson, Ph.D., CMA, CPA, IMA Vice President of Research and

Policy. "Unsere Studie zeigt, dass die CFOs derzeit über Finanzfragen hinaus

Verantwortung im Management übernehmen. Sie kümmern sich um Governance ebenso

wie um Risikomanagement, um Business Change-Projekte, Resilienz und

Technologien."



Aus den Ergebnissen der Studie leiten IMA und ACCA sechs Hypothesen ab. Diese

beschreiben die Möglichkeiten und Herausforderungen, mit denen sich die CFOs

auseinandersetzen müssen.



1. Der CFO wird künftig viel stärker mit dem Stakeholder- und

Investorenmanagement beschäftigt sein als mit den klassischen Aufgaben

Sicherung der Finanzen und Reporting.

2. Dem CFO fällt eine deutlich größere Verantwortung für die Erarbeitung einer

Business-Strategie zu sowie ihrer Validierung und Umsetzung.

3. Der Fokus verlagert sich von der konventionellen, vergangenheitsorientierten

Kostenkontrolle hin zur Identifikation, Wahrnehmung und Optimierung von

Wachstumschancen.

4. Die neue Rolle verlangt eine Erfassung und Bewertung sämtlicher Aspekte der

strategischen Unternehmensziele.

5. CFOs werden vor allem durch vorausschauende Erkenntnisse Wert einbringen -

und nicht durch nachgelagertes Berichtswesen.

6. CFOs werden immer öfter einen Karriereschritt in die Rolle der CEOs machen.



