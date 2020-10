Neuer Ford Kuga erreicht Spitzenplatz in seiner Klasse beim Test von Fahrer-Assistenzsystemen durch Euro NCAP (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Neuer Ford Kuga punktet mit fortschrittlichen FordCo-Pilot360-Assistenztechnologien, die von der unabhängigen EuroNCAP-Organisation empfohlen werden - dazu zählt etwa der Stau-Assistent mitStop & Go-Funktion- Der neue Ford Kuga platzierte sich in der Gesamtwertung vor namhaften Modellendes Wettbewerbs- Im vergangenen Jahr hatte der Ford Kuga bei der Euro NCAP-Sicherheitsbewertungbereits die maximale 5-Sterne-Bewertung erhaltenDer neue Ford Kuga bietet ein sicheres Fahrerlebnis, dafür sorgen unter anderemseine Ford Co-Pilot360-Assistenztechnologien. So etwa der Stau-Assistent mitStop & Go-Funktion (in Verbindung mit 8-Gang-Automatikgetriebe und mitCVT-Getriebe): Reduziert das vorausfahrende Auto seine Geschwindigkeit bis zumStillstand, bremst der Kuga mit bis zu 50 Prozent der maximalen Bremsleistungeigenständig ab und fährt bei einem kurzen Stopp von weniger als drei Sekundenautomatisch wieder an, sobald sich der Vorausfahrende in Bewegung setzt. Beieinem Stillstand über drei Sekunden bestätigt der Fahrer das Wiederanfahrendurch einen sanften Druck auf das Gaspedal oder durch das Drücken eines Knopfesim Lenkrad. Diese und andere Ford Co-Pilot360-Assistenztechnologien, die einintuitives und stressreduzierendes Autofahren ermöglichen, haben dem neuen FordKuga nun eine führende Position beim ersten Vergleichstest vonFahrer-Assistenzsystemen in dieser Fahrzeugklasse durch die unabhängige EuroNCAP-Organisation eingebracht - der neue Ford Kuga platzierte sich in derGesamtwertung vor Modellen wie dem Tesla Model 3, dem Volvo V60 und dem Volkswagen Passat - nachdem die Euro NCAP-Organisation entsprechendeFahrer-Assistenztechnologien getestet hatte.Im vergangenen Jahr hatte der Ford Kuga bei der Euro NCAP-Sicherheitsbewertungbereits die maximale 5-Sterne-Bewertung erhalten."Der neue Ford Kuga demonstriert, dass eine gute Einstufung vonFahrer-Assistenzsystemen bei einem Familien-SUV heutzutage erreichbar ist", sagtRichard Schram, technischer Direktor bei Euro NCAP. "Das Fahrzeug überzeugte beiunserer erstmaligen Bewertung von Fahrer-Assistenzsystemen durch seinePerformance in allen getesteten Bereichen sowie seine ausgewogenenSystem-Eigenschaften".Das neue "Assisted Driving"-Programm von Euro NCAP bewertet insbesondereTechnik-Features, die dem Fahrer bei der Erkennung von Objekten und Ereignissensowie beim entsprechenden Reagieren helfen.Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang ist die intelligenteGeschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, mit Verkehrsschild-Erkennung: Dieses