ExaGrid wird bei den Storage Awards 2020 in sieben Kategorien nominiert

ExaGrid, die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung (Tiered Backup Storage), gab heute bekannt, dass sie in sieben Kategorien bei der 17. Ausgabe der jährlichen Storage Awards nominiert wurde. ExaGrid ist nun ein Finalist in den Kategorien Contribution to the Storage Industry, Hyper-convergence Vendor of the Year, Enterprise Backup Hardware Company of the Year, Storage Innovators of the Year, Storage Performance Optimisation Company of the Year, Storage Product of the Year und Storage Company of the Year. Die Abstimmung über die Gewinner ist eröffnet und schließt am 12. November. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden am 26. November 2020 bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201001005907/de/