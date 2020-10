× Artikel versenden

TubeSolar will in den m access – Kapitalerhöhung naht

Seit Februar notieren die Aktien von TubeSolar im Düsseldorfer Freiverkehr. Jetzt gehen die Augsburger einen Schritt weiter. Man strebt eine Notierung im Primärmarkt in Düsseldorf sowie im m:access in München an. Geplant ist zudem eine …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.