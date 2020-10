WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen ruhigen Handelstag klar tiefer beendet. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,88 Prozent auf 2090,27 Punkte.

Damit ging die wechselhafte Entwicklung in Wien weiter. Nach einem starken Wochenauftakt gab es am Dienstag klare Verluste für den ATX zu sehen und am Vortag wies er wieder Zuwächse auf. Nun büßte der heimische Leitindex wieder an Terrain ein. An den europäischen Börsen überwogen am Berichtstag hingegen die positiven Vorzeichen.