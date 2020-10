Neuenstein (ots) -



Vor einem Jahr hat der Paketdienstleister GLS in Deutschland das GLS

KlimaProtect-Programm gestartet.





GLS KlimaProtect (https://www.gls-newsroom.de/de/features/klimaprotect/city-logistik/s/42258d8b-40ce-4a6f-a5d2-9ad7435c6a57) basiert auf einemZwei-Säulen-Modell: Kompensation sowie Reduktion und Vermeidung von Emissionen.Zum einen werden alle direkten und indirekten Emissionen kompensiert, und zumanderen wird in die aktive Vermeidung und Reduktion von Emissionen unter anderemdurch eine elektrische Zustellflotte sowie nachhaltig erzeugten Strominvestiert."Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Fundamente der GLS. Zur Nachhaltigkeitgehört vor allem auch der Klimaschutz", sagt Dr. Karl Pfaff, Vorsitzender derGeschäftsführung der GLS Germany. "Wir sind sehr stolz auf das, was wir bishererreicht haben und werden unsere Bemühungen noch weiter verstärken."Im Rahmen des KlimaProtect-Programms investiert GLS in eine Reihe vonunterschiedlichen Maßnahmen und Projekten:- Nutzung von 100% nachhaltigem Strom an allen deutschen Standorten.- Verstärkter Einsatz von eFahrzeugen : So sind mittlerweile weit über 100eFahrzeuge, eBikes und eLkws im Einsatz - Tendenz steigend. Die Anschaffungvieler eVans erfolgt im Rahmen des Modell-Projekts ZUKUNFT.DE.- Ausbau der Ladeinfrastruktur: Bisher sind rund 60 Ladepunkte anunterschiedlichen GLS-Standorten installiert.- Vorantreiben von emissionsfreier Zustellung in Innenstädten: In über 20deutschen Städten sind eFahrzeuge im Einsatz. Die Innenstädte von Düsseldorf,Hamburg und Karlsruhe werden bereits emissionsfrei versorgt. Weitere Städtewerden folgen.- Einrichtung stadtnaher Mikrodepots : Hier lassen sich die Fahrzeuge währendder Zustelltour mit neuen Paketen beladen, um so die geringeren Ladevolumender eFahrzeuge auszugleichen.- Aufbau von Photovoltaik-Anlagen: Am EuropeanEcoHub in Essen sowie an denStandorten Erding und Vaihingen wird bereits eigener Strom produziert und fürden Betrieb genutzt.Zertifizierte KompensationDie durch den Pakettransport und die Geschäftstätigkeit erzeugten Emissionenwerden durch ein zertifiziertes Aufforstungs- und Waldschutzprojekt(VCS/CCB-Standard) des PRIMAKLIMA e.V. kompensiert. Im ersten Jahr wurden über200.000 Tonnen CO2kompensiert. Der gemeinnützige Verein schützt bestehendeWälder und pflanzt rund um den Globus neue Bäume für den Klimaschutz. ImMittelpunkt stehen dabei immer das Einbeziehen der lokalen Bevölkerung und dasSchaffen neuer Perspektiven. Aktuell unterstützt GLS ein nach VCS/CCB-Standardzertifiziertes Projekt in Indonesien zum Schutz von Torfmoorwäldern.GLS Germany und die GLS GruppeDie GLS Germany ist eine Tochtergesellschaft der GLS Gruppe. GLS realisiertzuverlässige, hochwertige Paketdienstleistungen für über 240.000 Kunden undbietet zusätzlich Express- und Frachtleistungen. "Qualitätsführer in derPaketlogistik" ist der Leitsatz der GLS. Mit eigenen Gesellschaften und Partnerndeckt die Gruppe 40 Länder ab und ist über vertraglich gesicherte Allianzen mitder ganzen Welt verbunden. In ihrem Kernmarkt Europa ist GLS mit ihremstraßenbasierten Netz einer der führenden Paketdienstleister. Darüber hinaus istdie Gruppe in Kanada sowie an der Westküste der USA mit eigenen Gesellschaftenpräsent. Das GLS-Netz umfasst rund 70 zentrale und regionale Umschlagplätze undca. 1.400 Depots. Rund 19.000 Mitarbeiter und ca. 28.000 Zustellfahrzeuge sowieca. 4.000 Lkw sind täglich für GLS im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2019/20erwirtschaftete GLS einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro und stellte 667Millionen Pakete zu.Über ZUKUNFT.DEZu stellverkehre ku ndenfreundlich, n achhaltig, f lexibel und t ransparent. Durch E missionsfreiheit - kurz: ZUKUNFT.DE . Hierbei handelt es sich um einForschungsprojekt mit dem Ziel der Elektrifizierung der Paketzustellung auf derletzten Meile, welches durch das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) gefördert wird.Weitere Informationen zu GLS KlimaProtect finden Sie unter gls-group.com(https://gls-group.eu/DE/de/gls-informiert/klima-protect.html)Weitere News, Features sowie die Mediathek finden Sie unterhttps://www.gls-newsroom.de/DE