IT-Abteilungen, die nicht auf ihre Mitarbeiter hören, werden 2021 scheitern, sagt 1E

In einem Remote-Umfeld verlassen sich Wissensarbeiter zunehmend darauf, dass ihr Endpunkt leistungsfähig und reaktionsschnell ist. Der Endpunkt ist ihre gesamte Verbindung zum Arbeitsplatz. Jüngste Forschungen von Vanson Bourne haben gezeigt, dass die überwältigende Mehrheit (98 %) der Mitarbeiter an entfernten Standorten die Leistung des Endpunkts für wichtig erachtet, doch mehr als die Hälfte (53 %) gibt an, dass ihr Gerät außerhalb des Büros langsamer läuft. Der IT-Abteilung fehlten in der Vergangenheit die Werkzeuge, um diese Probleme zu erkennen und zu beheben. Tachyon Experience wurde entwickelt, um IT-Analysen der aggregierten digitalen Erfahrungen von Benutzern innerhalb der gesamten Endpunktstruktur einschließlich der Empfindungen des einzelnen Benutzers zu liefern.

„Fast jeder Wissensarbeiter arbeitet aus der Ferne, sie haben jedoch weniger Erfahrung mit der Arbeit im Büro. Unternehmen, die in einem Remote-Umfeld erfolgreich sind, werden allen Mitarbeitern, wo immer sie sich befinden, ein erstklassiges digitales Erleben bieten. IT-Abteilungen brauchen Tools, die digitales Erleben überwachen, die Empfindungen der Mitarbeiter erfassen und Probleme beheben, sobald sie auftreten“, so Sumir Karayi, CEO and Founder, 1E

Tachyon Sentiment führt zuvor isolierte Datensätze zusammen

Integration ist der Punkt, an dem sich Tachyon Sentiment vom traditionellen Umfrageansatz unterscheidet. Traditionell haben IT-Abteilungen periodische NPS-Umfragen durchgeführt, aber diese wurden selten mit den Anwendungen und Geräten, die sie verwenden, verbunden. Dieser segmentierte Ansatz zur Datenerhebung verschleiert jegliche Erkenntnisse über echte digitale Erfahrungen. Zum ersten Mal sind IT-Abteilungen in der Lage, die Empfindung oder Wahrnehmung eines Benutzers in Bezug auf die IT mit der tatsächlichen Telemetrie vom Endpunkt aus, den sie benutzen, zu korrelieren. Tachyon Experience aggregiert die Empfindung des Endbenutzers mit Endpunktmetriken (Stabilität, Leistung und Reaktionsfähigkeit) zu einem einzigen, übergreifenden Digital Experience-Ergebnis.