In der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League hat Borussia Dortmund eine lösbare Aufgabe erwischt. Der BVB spielt in der Gruppe F. Gruppengegner sind Zenit St. Petersburg (Russland), Lazio Rom (Italien) und der FC Brügge (Belgien). Die beiden Bestplatzierten der Gruppe ziehen in die nächste Runde der Champions League ein.Der erste Spieltag findet am 20./21. Oktober statt. Die Gruppenphase endet am 8./9. Dezember. ...