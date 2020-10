Temenos ernennt Roger Klantschi zum Executive Vice President Delivery für den amerikanischen Kontinent, um Geschäftswert und Erfolg seiner Kunden zu steigern

Wie der Bankingsoftware-Anbieter Temenos (SIX: TEMN) heute mitteilte, wird Roger Klantschi mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President Delivery für den amerikanischen Kontinent ernannt. In dieser neuen Funktion wird Roger Klantschi die Bereiche Services und Support für Nordamerika, Lateinamerika und die Karibik leiten, mit Schwerpunkt auf der Steigerung von Geschäftswert und Erfolg der Kunden in dieser Region. Roger wird Alexa Guenoun, Präsidentin für Nord-, Zentral- und Südamerika und Global Head of Partners, Temenos, unmittelbar unterstellt sein.

Roger Klantschi (Photo: Business Wire)

Temenos hat den amerikanischen Kontinent als strategische Region identifiziert und dort in den vergangenen Jahren über 1 Milliarde US-Dollar im Zuge von Übernahmen führender US-amerikanischer SaaS-Unternehmen wie Kony und Avoka investiert. Temenos bedient 1300 Kunden in Nordamerika, die von Großbanken über regionale Banken und Kreditgenossenschaften bis hin zu neu gegründeten Banken und Fondsverwalter reichen. Temenos hat außerdem mehr als 100 Kunden in Lateinamerika und der Karibik, darunter Blue-Chip-Kunden wie Itaú Unibanco und führende Regionalbanken wie Banco Ripley.

Roger wird die Leitung der Customer Engagement- und Delivery-Teams für alle Temenos-Produkte sowie für die neu gegründete Customer Success Division Americas verantwortlich sein, um bewährte Praktiken in der Region zu implementieren und die Geschäftsanforderungen und das Wachstum der Kunden zu fördern.

Roger Klantschi, Executive Vice President of Delivery, Americas, kommentiert: „Es ist ein Privileg, bei Temenos einzusteigen und die Service-Bereich in Nord- und Südamerika zu führen, während die Präsenz unserer Kunden in diesem Markt stetig zunimmt. Temenos verfügt über die modernsten Cloud- und KI-Technologien sowie die umfangreichste Produktfunktionalität, bedient einen Blue-Chip-Kundenstamm und beschäftigt talentierte Mitarbeiter. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, den Geschäftswert für unsere Kunden zu maximieren und zu erhalten.“

Rogers bringt eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Bankwesen in den Bereichen Kundenbetreuung und -support sowie in der Durchführung von groß angelegten digitalen Transformationsprojekten mit und besitzt die erforderliche Breite und Tiefe für die neue Rolle. Vor Temenos war er 18 Jahre lang bei Infosys in leitenden Positionen in den USA und Europa tätig, unter anderem als Head of Services für Gesamtamerika und Europa sowie als Head of Presales Americas. Außerdem war Roger in der Position des CIO bei der Banco Hipotecario in Argentinien beschäftigt, einer Bank, die bei Hypothekenkrediten zu langjährigen, zinsgünstigen Konditionen Pionierarbeit leistete und zur Konsolidierung einer modernen argentinischen Volkswirtschaft beitrug. Roger begann seine Karriere bei Accenture, wo er acht Jahre lang für das Beratungsunternehmen in Europa und später in Argentinien tätig war.