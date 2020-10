DIMOCO notifiziert die deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telefónica Deutschland, Telekom und Vodafone als Payment Agents

DIMOCO Presse Release: DIMOCO notifies German Mobile Network Operators Telefónica Germany, Telekom and Vodafone as Payment Agents (Graphic: Business Wire)

Das DIMOCO-Agentenmodell ermöglicht es den Mobilfunknetzbetreibern, unter der Lizenz des Unternehmens zu arbeiten, sodass sie Zahlungen für Güter und Dienstleistungen außerhalb dieser Ausnahmeregelung abwickeln können.

DIMOCO, ein führender Anbieter für direkte MNO-Verbindungen in Europa, verfügt derzeit über 210 MNO-Verbindungen in 48 Ländern, die 90 Prozent Europas abdecken. Seit 2016 arbeitet DIMOCO mit einer eigenen Zahlungslizenz, die von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilt und in alle EU-Mitgliedsstaaten passportiert wurde. Folglich kann DIMOCO im Rahmen seiner Lizenz für Mobilfunknetzbetreiber, die als DIMOCO-Agenten gemeldet wurden, Transaktionen für Güter und Dienstleistungen außerhalb der Telekommunikationsausnahme gemäß PSD2 abwickeln.

„Die Erlangung einer eigenen Lizenz ist ein Weg, den die meisten Mobilfunknetzbetreiber nicht beschreiten, da es sich um ein sehr komplexes und kostspieliges Verfahren handelt. Die Notifizierung als DIMOCO Agent ist nicht nur viel schneller und einfacher, MNOs können auch von unserer Expertise und Erfahrung als lizenziertes Zahlungsinstitut profitieren“, erklärt Clemens Leitner, Executive Vice President, Carrier & Business Development von DIMOCO Carrier Billing. „Wir alle sind darauf vorbereitet, DCB-Zahlungen für Carsharing, Taxis, die Vermietung von E-Scootern, das Aufladen von Elektroautos und in vielen andere Industrien einzusetzen, wobei wir Wert auf eine solide rechtliche Grundlage legen.“