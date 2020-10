NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hält die Sorgen von Investoren bei Boeing um die Auftragslage mit dem Krisenflieger 737 Max für übertrieben. Während das Flugzeug auf eine Wiederzulassung zusteuert, äußerte sich Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie optimistischer für die Zeit danach. Er glaubt, dass die Angst vor einer Stornierungswelle unbegründet ist.

Der Experte beließ die mit "Buy" eingestuften Boeing-Aktien, die seit einigen Tagen von steigender Hoffnung auf ein Ende der 737-Max-Probleme profitieren, am Donnerstag auf der "Conviction List" der überzeugenden Anlageideen. Das Kursziel bestätigte er mit 225 US-Dollar, was 35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau von knapp 167 Dollar liegt.