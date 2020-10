Shareholder Value, ade / Kommentar zur Lage des Bayer-Konzerns von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Bayer hat es mal wieder geschafft, die eigenen Investoren vorden Kopf zu stoßen. Denn das, was die mit "Bayer beschleunigt dieTransformation" überschriebene Nachricht zu bieten hatte, musste auch denoptimistischsten Investor aus den Schuhen holen. Zusammengefasst: Die Folgen derCovid-19-Pandemie werden Bayer schwerer belasten als zunächst vermutet.Insbesondere im Agrogeschäft werden die Auswirkungen tiefgreifender sein alszunächst erwartet. Daher wird ein weiteres Sparprogramm eingeleitet, das bis2024 zu weiteren Einsparungen von 1,5 Mrd. Euro führen soll - on top zu denlaufenden Programmen, welche die Kostenbasis bis 2022 schon um 2,6 Mrd. Euroverkürzen. Zudem wird das Portfolio nach weiteren Assets abgeklopft, die sichversilbern lassen. Dennoch müssen sich die Anleger auf niedrigere Ausschüttungenin den nächsten Jahren einstellen. Last, but not least dräuen milliardenschwereAbschreibungen auf den Goodwill von Monsanto.Dass die Aktie daraufhin um rund 13% einbrach, verwundert nicht - unabhängigdavon, dass im Zuge der Glyphosat-Klagewelle schon ein zweistelligerMilliardenbetrag an Marktkapitalisierung vernichtet wurde. Investoren, die sichbislang darauf verließen, dass Bayer zur Wiedergutmachung für das Klagedebakelden Shareholder Value priorisiert, sehen sich nun eines Besseren belehrt. Zwargibt Bayer vor, an der Dividendenpolitik - ausgezahlt werden 30 bis 40% desbereinigten Ergebnisses je Aktie - grundsätzlich festzuhalten, doch wird dieAusschüttungsquote in den nächsten Jahren eher am unteren Rand des Korridorsliegen. 2018 und 2019 hatte Bayer dagegen mehr als 40% des bereinigtenErgebnisses je Aktie ausgeschüttet. Dem Aktionär war es recht, auch wenn dieDividende gemessen am unbereinigten Ergebnis je Aktie bisweilen gar nichtverdient worden war.Das kann sich Bayer angesichts der hohen Verschuldung und der milliardenschwerenZahlungen für den Glyphosat-Vergleich, die den Cash-flow nicht nur 2020 starkbelasten werden, schlicht nicht mehr leisten. Ganz abgesehen davon, dass auchdas neue Sparprogramm zunächst einmal Geld kostet. Da fällt kaum noch insGewicht, dass sich die Monsanto-Akquisition nun auch jenseits der Klagen nichtrechnet. Denn die hehren Wachstumsversprechen, die Bayer mit der Übernahmeeingegangen ist, erweisen sich zunehmend als Makulatur. Auf den mit derMonsanto-Übernahme bilanzierten Geschäftswert von 24,5 Mrd. Goodwill werdenerste Abschreibungen fällig.(Börsen-Zeitung, 02.10.2020)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4722899OTS: Börsen-Zeitung