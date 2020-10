Conrad Energy akquiriert Viridis Power – dadurch entsteht die größte flexible Erzeugungsplattform im UK

Conrad Energy, eine Portfolio-Gesellschaft von I Squared Capital und ein unabhängiger Elektrizitätserzeuger mit den Fokusbereichen flexible Stromerzeugung, Batteriespeicherung und Energiemanagement-Dienstleistungen für Netz- und gewerbliche Kunden, meldet heute eine signifikante Bechleunigung seiner Pläne zur Unterstützung des Energieübergangs im UK. Conrad Energy akquiriert Viridis Power, wodurch der Anteil des Unternehmens an der flexiblen Erzeugung für den britischen Elektrizitätsmarkt mehr als verdoppelt und sein Betriebsportfolio auf mehr als 440 MW an 28 Standorten in ganz Großbritannien vergrößert wird. Das entspricht dem durchschnittlichen stündlichen Elektrizitätsbedarf von einer Million von Haushalten.

Der Kauf verstärkt die Stromerzeugungs-, Handels- und Betriebskapazitäten von Conrad Energy weiter, einem Unternehmen, das auf innovative Energielösungen spezialisiert ist, die kritische Netzunterstützung bereitstellen. Conrad stellt gewerblichen Kunden bereits Lösungen für ihren Energiebedarf bereit, darunter flexible Generatoren, Speicherung und Photovoltaikanlagen. Diese Unterstützung wird von kritischer Bedeutung sein, wenn das UK mehr erneuerbare Quellen in seinen Energiemix integrieren und die mit der Covid-19-Pandemie verschwundenen Schwankungen beim Elektrizitätsverbrauch mindern möchte.

Neben den Erzeugungskapazitäten von Conrad Energy entwickelt das Unternehmen auch Batterietechnik, um mehr als vier Stunden Elektrizität zu speichern, um sie in Spitzennachfragezeiten zu nutzen, Netzbeschränkungen zu mindern eine übermäßige Preisvolatilität für Verbraucher zu dämpfen. Das Unternehmen hat das Ziel, ein Gesamtspeicherportfolio von 200 MW zu schaffen.

Conrad Energy wurde 2017 gegründet und ist eine von 18 von I Squared Capital entwickelten globalen Plattformen, mit denen dringender Infrastrukturbedarf gedeckt werden soll. Gautam Bhandari, Managing Partner bei I Squared Capital: „Der britische Energiemarkt befindet sich an einem Wendepunkt. Nachfrage- und Nutzungsmuster verändern sich und die Zukunft der Kernkraft bleibt ungewiss. Lokale, flexible Erzeugung wird von grundlegender Bedeutung sein, um die Lücke bei der Integration von mehr erneuerbaren Energien in den Energiemix des Landes zu überbrücken. Erneuerbare Energien werden nicht wieder verschwinden, sondern sind etabliert. Wir benötigen eine kosteneffektive Lösung, um den Übergang reibungsloser zu gestalten. Diese Investition wird dabei helfen, die zukünftige Sicherheit und Stabilität des nationalen britischen Energieangebots sicherzustellen, während das Land seine Netto-Null-Ambitionen verfolgt.”