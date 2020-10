Nordic übernimmt Tasman Global

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Das Beratungsunternehmen für dasGesundheitswesen dehnt seine Reichweite auf Europa und Asien aushttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2935463-1&h=251770119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935463-1%26h%3D2969078062%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nordicwi.com%252F%26a%3DNordic&a=Nordic , ein erstklassigesBeratungsunternehmen für das Gesundheitswesen, gab heute die Übernahme vonTasman Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2935463-1&h=3857194482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935463-1%26h%3D1279205690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tasmanglobal.com%252F%26a%3DTasman%2BGlobal&a=Tasman+Global) bekannt, einem IT-Beratungsunternehmen für das Gesundheitswesenmit Hauptsitz in den Niederlanden und Niederlassungen in ganz Europa und Asien.Tasman wird im Rahmen von Nordic weiterhin Kunden unter seiner Marke betreibenund bedienen."Nordic fühlt sich geehrt, Tasman in unserer Unternehmensfamilie begrüßen zudürfen", sagte Jim Costanzo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2935463-1&h=1079256310&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935463-1%26h%3D1033133598%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nordicwi.com%252Fabout%252Four-team%26a%3DJim%2BCostanzo&a=Jim+Costanzo) , CEO von Nordic. "Mit dieserAkquisition setzen wir unsere Strategie des kontinuierlichen globalen Wachstumsund der Diversifizierung um. Durch die Hinzufügung von Tasmans erstklassigemIT-Know-how im Gesundheitsbereich können wir unsere Reichweite ausdehnen undLösungen für die Herausforderungen anbieten, denen sichGesundheitsorganisationen in Europa und Asien gegenübersehen.""Tasman freut sich, zu Nordic zu gehören, einem Branchenführer, den wir seitlangem für seine hervorragende Kundenbetreuung und sein innovativesServiceangebot respektieren", sagte Adrienne Flatland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2935463-1&h=1892802914&u=https%3A%2F%2Fwww.tasmanglobal.com%2Fteam&a=Adrienne+Flatland) , Gründerin und CEO von Tasman. "Wir teilen die Leidenschaftvon Nordic für die Umgestaltung des Gesundheitswesens. Als Teil von Nordicfreuen wir uns darauf, die Gesundheitssysteme, denen wir dienen, überall dort,wo sie sich auf ihren EHR-Reisen befinden, weiterhin von höchster Qualität zuunterstützen."Tasman, das Flatland im Jahr 2015 gegründet hat und weiterhin leiten wird, istauf EHR-Beratungsdienste spezialisiert, einschließlichImplementierungsunterstützung, Optimierung und anwendungsverwalteter Dienste