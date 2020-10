Authentix® übernimmt Traceless® Authentication Group

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Addison, Texas (ots/PRNewswire) - Authentix, die Autorität fürAuthentifizierungslösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sie die TracelessAuthentication Group von Bibliotheca, Inc. übernommen hat, einem Technologie-und Dienstleistungsunternehmen im Bibliothekswesen, das in über 30,000Bibliotheken weltweit vertreten ist. MHT Partners, L.P. war bei dieserTransaktion als Finanzberater für Authentix tätig.Traceless hat seinen Stammsitz in Rochester, New York und ist ein Branchenführerbei der Fälschungs- und Manipulationskontrolle mit einem internationalenKundenstamm, u. a. Kunden aus der Pharma-, Spirituosen- undBekleidungsindustrie. Diese Übernahme umfasst das komplette Portfolio desUnternehmens an patentierten Lösungen für die verdeckte Markierung sowie seineeigene, cloudbasierte digitale Track- und Trace-Softwarelösung für Unternehmen.Die Übernahme schließt die Produktlinien Traceless Ultra(TM), Traceless Pro(TM)und die verdeckten Markierungssysteme Traceless Anti-Diversion(TM) ein, dienahtlos in die Produktproduktion integriert werden können. Praktisch jedesverfügbare kommerzielle Druckverfahren, einschließlich Continuous Inkjet, kannverwendet werden und es liegt eine Zertifizierung für den Einsatz inDomino®-Tintenstrahldruckern vor. Darüber hinaus bringt das Unternehmen seineigenes Portfolio an kundenspezifischen Lesegeräten undVision-Inspektionssystemen bei der Transaktion ein. Traceless Brand ProtectionCloud(TM), eine patentierte, cloudbasierte Track and Trace-Lösung, umfasst dieverschlüsselte Generierung von QR-Codes sowie digitalisierte Etiketten, mitdenen Verbraucher über ihr Smartphone interagieren und Authentifizierungenvornehmen können, ohne dass eine Telefon-App heruntergeladen werden muss."Authentix ist seit mehr als 20 Jahren ein Marktführer im Bereich Markenschutzund hat einige der weltweit größten Markeneigentümer als Kunden. Diesestrategische Übernahme erweitert unser Angebot an Sicherheitstechnologien, dieunserer wachsenden Liste Kunden weltweit zur Verfügung stehen, und bietet auchTraceless Kunden, die im Rahmen dieser Transaktion hinzugekommen sind, neueLeistungen an," sagte Kevin McKenna, CEO von Authentix, und fügte hinzu:"Traceless bringt interessante Fähigkeiten im digitalen Tracking von Produktenund im Produktmarketing auf Konsumentenebene mit, die sich beide gut in unsereWachstumsstrategie integrieren lassen."Informationen zu AuthentixAls die Autorität für Authentifizierungslösungen sucht und bewältigt Authentixkomplexe Aufgabenstellungen im Bereich Lieferketten. Authentix bietet