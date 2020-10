Bacardi Limited begrüßt Getränkeindustrie-Veteran Todd Grice als Chefsyndikus

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, gibt heute die Ernennung von Todd Grice zum Senior Vice President und Chefsyndikus bekannt. Grice bringt 25 Jahre Rechtspraxis in Bacardi ein, davon die letzten 18 Jahre bei The Coca-Cola Company. Er verfügt über umfangreiche wirtschaftliche und juristische Expertise in den Bereichen Unternehmensführung, Wettbewerbsrecht, Wertpapierrecht, geistiges Eigentum, Fusionen und Übernahmen sowie Handelstransaktionen. Diese Ernennung folgt auf den lange geplanten Ruhestand von Eduardo Sanchez, der 17 Jahre lang als SVP und Chefsyndikus des Unternehmens tätig war. Grice wird an den Chief Executive Officer Mahesh Madhavan berichten und dem Global Leadership Team des Unternehmens beitreten. Bei Bacardi wird Grice für Rechts- und Regierungsangelegenheiten zuständig sein, einschließlich Rechtsstrategie, Unternehmensführung und Compliance, strategische Transaktionen sowie Streitbeilegung und Regulierungsfragen.

Beverage industry veteran Todd Grice joins Bacardi Limited as SVP and General Counsel (Photo: Business Wire)

„Wir freuen uns sehr, Todd bei Bacardi willkommen zu heißen, und sehen seinen Beiträgen zu unserer langfristigen Strategie und unseren laufenden Bemühungen zur Stärkung unserer einzigartigen Bacardi-Kultur erwartungsvoll entgegen. Von Anfang an waren wir beeindruckt von seiner Leidenschaft für die Entwicklung von Teams und seinem Engagement, ein positiver und zielstrebiger Geschäftsleiter und Partner zu sein“, sagt Mahesh Madhavan, Chief Executive Officer von Bacardi Limited. „Todd versteht und schätzt es, wie ältere Marken, wie unser 158 Jahre altes Unternehmen, von Generation zu Generation ihre Relevanz und Verbindung aufrechterhalten und dabei immer dem treu bleiben, wer sie sind und wofür sie stehen.“

Grice bringt eine wahrhaft globale Perspektive mit internationaler, regionaler und länderspezifischer Erfahrung in aufstrebenden und reifen Märkten mit. Seine Karriere bei Coca-Cola führte ihn zu Markt- und Funktionsfunktionen in London, Tokio, Shanghai und Atlanta sowie zu einer Führungsrolle im Vorstand für das Geschäft in Afrika. Als Familienunternehmen mit einer starken Unternehmenskultur gefiel Bacardi auch die Arbeit von Grice bei Coca-Cola, wo er Zielsetzung, Werte, Vision und Mission in den Geschäftspraktiken und -richtlinien des Unternehmens verankerte.

„Ich habe die globalen Premium-Marken des Unternehmens Bacardi immer bewundert und schätze es sehr, wie ein Familienunternehmen seine Leidenschaft für seine Mitarbeiter, sein Geschäft und seine Marken aufrechterhält und gleichzeitig jahrzehntelang Branchenführer ist“, sagt Grice. Ich freue mich darauf, mich Bacardi und seinem Vermächtnis einer „People-first“-Kultur, innovativen Denkens und einer Verpflichtung zu Wachstum anzuschließen und dabei nie aus den Augen zu verlieren, das Richtige zu tun.“

Grice wird nach der Genehmigung durch die Einwanderungsbehörde der Bermudas auf die Bermudas ziehen.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR’S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON’S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201001006218/de/