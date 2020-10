Ist die Party vorbei? Laut Bitmovins Video-Entwicklerbericht 2020/2021, der Einblicke in die Streaming-Industrie gewährt, müssen sich Video-Streaming-Dienste auf die Überlebenshaltungskosten konzentrieren

Ist die Party für Video-Streaming-Firmen vorbei? Während sich COVID-19 auf Unternehmen aller Art und Größe ausgewirkt hat, hat die Streaming-/OTT-Industrie einen großen Einfluss erlebt. Da immer mehr Verbraucher zu Hause bleiben und Streaming-Dienste in Anspruch nehmen, ist der Videokonsum in die Höhe geschnellt, aber auch die Kosten sind in die Höhe geschnellt. Bitmovin, ein führender Anbieter von Videoinfrastrukturen für digitale Medienunternehmen auf der ganzen Welt, gab heute die Ergebnisse seines vierten jährlichen „Video Developer Report“ bekannt, der den aktuellen Stand der Video-/Streaming-/OTT-Branche zusammen mit den Herausforderungen, denen sich die Videoentwickler gegenübersehen, und den neuesten Trends vorstellt.

Einige wichtige Ergebnisse:

Top-Herausforderung – Kostenreduzierung

Bitmovin erkennt an, dass dieses Jahr eine beispiellose Anzahl von Herausforderungen und einzigartigen Möglichkeiten für alle Unternehmen der Branche mit sich gebracht hat. Die Ergebnisse zeigten, dass die größte Herausforderung unter den Befragten die Kostenreduzierung war, die das letztjährige Hauptanliegen der komplexen Technologie, wie z. B. „live low latency“, ablöste. Obwohl die Mehrheit der Teilnehmer technische Funktionen innehatte, gaben über 51 % der Befragten an, dass die Kostenkontrolle für Dinge wie Bandbreite und Speicherung ihre größte Herausforderung sei. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass viele in der Branche der Meinung sind, dass sich Video-Streaming-Dienste auf die Kostenoptimierung konzentrieren müssen, um zu überleben.

Größte Chance für Innovation – Live-Streaming im großen Stil & Zuschauer-Engagement

Manchmal ist eine Krise der beste Auslöser für Innovation, weil die Menschen nach Lösungen suchen. Viele Innovationen der Streaming-Medien-Industrie waren bereits vor COVID-19 im Gange, aber die Krise hat sicherlich die Einführung einiger spezifischer Innovationen beschleunigt.

Die Beherrschung von Live-Streaming in großem Stil ist keine leichte Aufgabe, und obwohl es im Bericht eine der größten Herausforderungen darstellt, sehen die Befragten darin auch die größte Chance für Innovationen. Das Engagement der Zuschauer kann auch komplex sein, wenn man die verschiedenen Arten von Zuschauern berücksichtigt, die einen Dienst nutzen und auf unterschiedliche Weise eingebunden werden müssen. „Empfehlungen“ und „Personalisierungen“ werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen, da die Entwickler neue Wege finden müssen, um die Zuschauer an sich zu binden. Wir können auch innovative Wege erwarten, die Streaming-Dienste und Anbieter finden, um überzeugende Inhalte anzubieten, sei es nun Live-Sport, Konzerte, Musicals oder Shows.