WIESBADEN/POTSDAM (dpa-AFX) - Die Kosten der Grippeschutzimpfung sollten nach Forderungen aus drei Ländern für mehr Versicherte der gesetzlichen Kassen als bisher übernommen werden. Die Sozialminister aus Brandenburg, Hessen und Baden-Württemberg wandten sich mit einem Schreiben an die Gesundheitsministerkonferenz, wie eine Ministeriumssprecherin in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

"Angesichts der Covid-19-Pandemie und den steigenden Infektionszahlen rechnen wir in den Herbst- und Wintermonaten mit einer erhöhten Belastung des Gesundheitssystems", heißt es in dem Schreiben. Um Kapazitätsengpässe durch Influenza-Patienten in den Kliniken zu vermeiden, sei es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen.