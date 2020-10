OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu 30 Jahre deutsche Einheit:

"Der Aufbau Ost war eine Riesenleistung. Welches Land bekommt es schon hin, einer sozialistischen Konkursmasse wieder Leben einzuhauchen? Genau hier bröckelt aber seit einiger Zeit nicht nur die Fassade. Die DDR-Geschichte wird normalisiert. Vergessen ist das Wort, dass es im Falschen kein Richtiges gibt. Die Politik spricht von "Lebensleistungen", die in der DDR erbracht worden seien. Was soll das sein? Die Stabilisierung der SED-Diktatur durch Fleiß? Die Fortsetzungspartei wird unterdessen bis hinein in die politische Mitte hofiert. SPD und Grüne träumen von gemeinsamem Regieren mit der Linkspartei. Dann wäre der Kreis geschlagen und der 1989 in einem Ringen um Freiheit hinweggefegte Geist wieder obenauf."/yyzz/DP/fba