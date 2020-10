WASHINGTON (dpa-AFX) - Mitarbeiter des renommierten Fachjournals "Science" werfen der für Medikamente zuständigen US-Zulassungsbehörde Nachlässigkeit bei der Überwachung klinischer Studien vor. Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) kontrolliere die meist von Pharmakonzernen in Auftrag gegebenen Studien, etwa Zulassungsstudien von Medikamenten an Menschen, lasch, langsam und verschwiegen, heißt es in der am Donnerstag in "Science" veröffentlichten Untersuchung. Verstöße blieben zunehmend ohne Konsequenzen.

Auch die Autoren eines im "The New England Journal of Medicine" (NEJM) veröffentlichten Artikels erheben Vorwürfe gegen die US-Behörde: Politischer Druck beeinflusse die FDA bei der Zulassung möglicher Corona-Impfstoffe. Das zeige sich bei der jüngst erteilten Notfallzulassung für Hydroxychloroquin und Chloroquin, die schon nach einigen Wochen wieder zurückgezogen wurde, schreibt das Team aus Medizinern und Statistikern. Die im August erteilte Zulassung von Rekonvaleszenzplasma - dem Plasma von ehemaligen Covid-19-Erkrankten - für Corona-Patienten basiere auf einer "undurchsichtigen" und "unklaren" Datenlage.